Куклина: мне так стыдно за собственный результат… Наверное, психологически уже сдалась

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Допустив один промах, спортсменка финишировала 42-й.

«Я не знаю… Мне настолько стыдно… Мне стыдно за собственный результат, стыдно перед самой собой, перед моими тренерами. Наверное, психологически уже сдалась. Мы ожидали совершенно другой результат. Я вообще не ждала такого провала в этом сезоне. До такой степени… То ли это из-за того, что я ждала результаты намного лучше, а показываю совершенно другое. Наверное, от этого идёт ещё больше разочарования.



Даже на вкатке всё было великолепно, я выигрывала ходом, у меня было всё хорошо. Что произошло в Контиолахти и что произошло потом, посыпалось, я не знаю, что вообще. Я хочу забыть этот сезон, просто вычеркнуть его из своей жизни, как будто его просто не было. Мы проведём анализ. Надо искать всё с нуля, надо рыться. Так бегать, показывать такие результаты — нельзя. Это ужас», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».