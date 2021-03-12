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Тириль Экхофф: хочу закончить сезон стильно

Тириль Экхофф: хочу закончить сезон стильно
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, ставшую для неё шестой подряд в сезоне, чего ранее не удавалось никому. По количеству побед за один сезон в Кубке мира Экхофф сравнялась с соотечественницей Турой Бергер – по 11. Чаще выигрывала только шведка Магдалена Форсберг – 14.

«Сегодня я очень счастлив. Могу только извиниться перед теми, кто сидит дома, но у меня никогда не было такого сезона, так что я должна быть счастлива и очень благодарна.

Не особо задумывалась об этих достижениях, но очень рада, что мне удаётся показывать хорошие результаты на соревнованиях. Хочется быть лучшей весь сезон, потому что в прошлом году мне не удалось доиграть до конца. Хочу закончить сезон стильно», — приводит слова Экхофф NRK.

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Тренеру женской сборной России пришлось просить прощения у зрителей в прямом эфире.
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