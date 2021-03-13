Стало известно, кто из российских биатлонистов выступит в смешанных эстафетах в Нове-Место

Стали известны составы сборной России на смешанные эстафеты на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России в своём телеграм-канале.

В смешанной эстафете за сборную России побегут Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Гонка начнётся в воскресенье, 14 марта, в 12:25 по московскому времени.

Лариса Куклина и Матвей Елисеев составили российскую команду в сингл-миксте. Старт одиночной смешанной эстафеты – 15:45 мск.

Сборная России по биатлону неудачно проводит этап Кубка мира в Нове-Место. Так, сегодня, 13 марта, в мужской гонке преследования лучший результат из россиян показал Матвей Елисеев, ставший 10-м. Женская сборная и вовсе обновила антирекорд. 37-е место Ларисы Куклиной – самое высокое достижение россиянок в пасьюте.