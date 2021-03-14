Шашилов: если останусь в сборной России, естественно, всё будет немного по-другому

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов подвёл итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Для национальной команды гонка стала худшей в истории.

«Настроение нормальное, боевое. Жизнь продолжается, в конце туннеля есть свет. Всё будет хорошо, только надо потерпеть и поработать. Конечно, тяжело пережить такие гонки, как вчера. Есть объективные причины, есть субъективные. Всё равно нелегко это, но надо двигаться дальше, расти. Надо продолжать путь. Всё будет нормально. Какое тут может быть настроение в команде? Результаты не удовлетворяют ни спортсменов, ни болельщиков. Всё равно все переживают — где-то больше, где-то меньше.



Думаю, в этой ситуации тренерам лучше не трогать спортсменок. Люди, грубо говоря, своих детей уже воспитывают. Понятно, дома с молодёжью о чём-то поговоришь, как-то стараешься подбодрить, чтобы забыли. Здесь есть такие спортсмены, которым надо что-то сказать. Сколько людей, столько жизней.



Миронова после гонки спокойно подошла и сказала: «Эстафету не потяну. Хотела бы дать возможность пробежать Казакевич». Я сказал: «Хорошо. Поддержу Казакевич». Надо пробовать, ничего страшного в этом нет. Все круги ходили. Дай бог — получится. Когда-то всё получится. Когда-то будет хорошая эстафета. Свету можно понять: она тоже пережила сложный коронавирус.



Было всякое в пути, были провалы в подготовке. На всё есть причины, на всё есть объяснение — хотя бы мне, самому себе. Нюансов всяких много. Конечно, с приходом в сборную многому научился. Многое бы поменял, где-то бы настоял. Может, чтобы лишний раз не дёргались куда-то, не уезжали, не возвращались домой. Но это всё положится на бумагу, прокрутится неоднократно. Это какой-то этап жизни у меня. Если останусь, естественно, всё будет немного по-другому. Надо, чтобы спортсмены понимали, что они ходят на работу и работу надо делать хорошо, а нельзя просто так, не зашить аппендицит», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».