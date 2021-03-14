Шашилов: шведов жалко. У меня нет никаких проблем ни с Самуэльссоном, ни к с кем-то ещё

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в сборной Швеции.

Тренерский штаб команды ушёл на карантин из-за заражения одного из специалистов коронавирусом. Вдоль трассы во время сегодняшних смешанной эстафеты и супермикста на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) будут работать спортсмены из сборной Швеции.

«У шведов спортсмены пристреливают спортсменов, а тренеры на карантине? Думаю, сложного в этом ничего нет. Спортсмены с уже сформировавшейся психологией. Конечно, это какой-то урон. Наверное, каждый привык к своему тренеру, к своей пристрелке. Но, в принципе, сейчас везде есть подсказки. Понимающий спортсмен сделает выводы сам. Так получилось. Выражу им соболезнования. Жалко. Со шведами только налаживаются отношения, здороваемся, поздравляем друг друга. У меня нет никаких проблем ни с Самуэльссоном, ни к с кем-то ещё, как бы он ни вёл себя», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».