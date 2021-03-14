Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский Александр Логинов отказался комментировать провальное выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). На своём этапе Логинов не справился со стрельбой и зашёл на два штрафных круга.

«Логинов подошёл к Занину и сказал: «Дим, сейчас я ничего не могу сказать», — поделился Губерниев в своём телеграм-канале.

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова финишировала седьмой. Победу одержала национальная команда Норвегии. Серебряным призёром стала сборная Италии, бронзу завоевали шведские биатлонисты.

Сборная России по биатлону неудачно проводит этап Кубка мира в Нове-Место. Так, вчера, 13 марта, в мужской гонке преследования лучший результат из россиян показал Матвей Елисеев, ставший 10-м.