Юрий Каминский: от сервисёров многое зависит, но не всё они могут

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский принёс извинения сервисёрам национальной команды, которые не могут быть всецело виноваты в провале спортсменов на этапе Кубка мира в Нове-Место.
«Сегодня Прощеное воскресенье. Я прошу прощения у всех, кого обидел словом или делом. Особенно, конечно, вчера получилась нехорошая история. У нас опять корреспонденты выпустили моё интервью, где ужесточили до предела моё высказывание. Естественно, прошу извинения у сервисёров, что так вышло. От них многое зависит, но не всё они могут. Я как раз хотел сказать, что на сегодня условия работы у них по материалу, по возможностям и по оборудованию не совсем позволяют проявить себя, особенно в такую погоду. Наш бич — тёплая погода», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
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