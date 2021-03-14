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Юрий Каминский: от сервисёров многое зависит, но не всё они могут

Юрий Каминский: от сервисёров многое зависит, но не всё они могут
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский принёс извинения сервисёрам национальной команды, которые не могут быть всецело виноваты в провале спортсменов на этапе Кубка мира в Нове-Место.

«Сегодня Прощеное воскресенье. Я прошу прощения у всех, кого обидел словом или делом. Особенно, конечно, вчера получилась нехорошая история. У нас опять корреспонденты выпустили моё интервью, где ужесточили до предела моё высказывание. Естественно, прошу извинения у сервисёров, что так вышло. От них многое зависит, но не всё они могут. Я как раз хотел сказать, что на сегодня условия работы у них по материалу, по возможностям и по оборудованию не совсем позволяют проявить себя, особенно в такую погоду. Наш бич — тёплая погода», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

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