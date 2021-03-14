Губерниев: мы не команда, а так, коллективчик. Собрание единоличников

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итог выступления российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).



«Глядя на то, как шведы сегодня выиграли синг-микст без тренеров, ты понимаешь, чего нам не хватает главным образом: что есть у французов, у норвежцев, у шведов. Когда есть один за всех и все за одного. Нам нужно собирать команду. А мы пока не команда. Мы собрание единоличников, и это нам в биатлоне мешает. Нужно делать серьёзную работу, чтобы мы стали командой, а пока мы так, коллективчик», — сказал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что сборная России по биатлону неудачно проводит этап Кубка мира в Нове-Место. Так, вчера, 13 марта, в мужской гонке преследования лучший результат из россиян показал Матвей Елисеев, ставший 10-м. Женская сборная и вовсе обновила антирекорд. 37-е место Ларисы Куклиной – самое высокое достижение россиянок в пасьюте. Сегодня, 14 марта, сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова финишировала седьмой в смешанной эстафете, а в сингл-миксте россияне стали пятыми.