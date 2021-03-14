Лариса Куклина попросила прощения у болельщиков

Российская биатлонистка Лариса Куклина после супермикста на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) обратилась к болельщикам.

Напомним, Куклина вместе с Матвеем Елисеевым заняла пятое место в одиночной смешанной эстафете. Ранее Лариса стала 37-й, лучшей из россиянок, в гонке преследования, которая стала худшей в истории для российских биатлонисток.

«Прошу прощения у тех, кого обидела случайно. Обидно, горько мне, печально. И за весь сезон я прошу прощения. Прошу прощения у тех, кого я недопонимала. Может, даже и сказала что-то, не подумав!» — написала Куклина в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Ларисы Куклиной

Финал Кубка мира пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 19 по 21 марта. В программе соревнований – спринт, гонка преследования и масс-старт.