Лариса Куклина попросила прощения у болельщиков

Российская биатлонистка Лариса Куклина после супермикста на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) обратилась к болельщикам.
Напомним, Куклина вместе с Матвеем Елисеевым заняла пятое место в одиночной смешанной эстафете. Ранее Лариса стала 37-й, лучшей из россиянок, в гонке преследования, которая стала худшей в истории для российских биатлонисток.
«Прошу прощения у тех, кого обидела случайно. Обидно, горько мне, печально. И за весь сезон я прошу прощения. Прошу прощения у тех, кого я недопонимала. Может, даже и сказала что-то, не подумав!» — написала Куклина в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Ларисы Куклиной
Финал Кубка мира пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 19 по 21 марта. В программе соревнований – спринт, гонка преследования и масс-старт.
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