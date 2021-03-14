Женская сборная России выиграла Кубок наций на Кубке IBU

Женская сборная России выиграла Кубок наций на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU). Это второе по престижности кубковое соревнование в биатлоне после Кубка мира.

Биатлон. Кубок IBU. Кубок наций. Женщины

1. Россия – 6059

2. Германия – 5700

3. Норвегия – 5569

Фото можно посмотреть на странице Союза биатлонистов России в «Инстаграме».

Мужская сборная России заняла третье место в Кубке наций, набрав 5 536 очков. Победу одержали норвежцы (6 122), вторыми стали немцы (5 958).

В зачёте смешанных эстафет победила команда Норвегии (234), второе место заняла сборная Германии (222), россияне – на третьей позиции (202).

Напомним, что лучшие российские биатлонистки по итогам Кубка IBU Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко вызваны в основную сборную для участия в финале Кубка мира.