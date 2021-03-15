Эдуард Латыпов оценил своё выступление в смешанной эстафете в Нове-Место

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место. Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла седьмое место.
«Своим этапом доволен. Получилось сработать неплохо. Но стоя, конечно же, рисковал. Пытался сделать всё быстро. Шанс был бы, если бы очень быстро отстрелялся и точно. Тогда могли бы побороться за шестёрку. Но первым же выстрелом допустил промах. Это выбило из борьбы. Задачу ставил, чтобы сработать в своём ритме. У меня это получилось.
Проще ли психологически работать, когда догоняю? Не могу сказать. Всё равно понимаешь, что от тебя требуется чуть больше, потому что ты уже идёшь гонку не с запасом, начинаешь по-другому. Бежишь так, чтобы максимально отработать. Всё, что возможно, чтобы подняться выше», — цитирует Латыпова сайт «Матч ТВ».
Эдуард также оценил выступление на двух этапах в Нове-Место.
«Не скажу, что плохо. Есть положительные моменты. Да, есть ошибки. Значит, есть, над чем работать. Надо двигаться в этом направлении, улучшать себя. Знаю, что могу бороться и за подиум, в том числе. Есть эта уверенность. Понимаю, что нужно и можно работать. Думаю, что это приносит свои плоды. В скором времени буду стараться это сделать», — сказал биатлонист.
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