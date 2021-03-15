Ульяна Кайшева — о смешанной эстафете: упрекнуть себя не в чем

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева поделилась впечатлениями от выступления в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла седьмое место.

«Упрекнуть себя не в чем. Быстрее бежать не могла, упиралась. Считаю, что нет недоработок. Первый этап мне нравился всегда из-за азарта.



Больше нравится первый или четвёртый? Это будет сложный выбор, как мама или папа. Справляться со стрельбой было физически сложно, потому что очень устали ноги, и на «стойке» было крайне тяжело их успокоить.



Тириль Экхофф задавала высокий темп? Для меня это был очень высокий темп. Не знаю, как для неё», — цитирует Кайшеву сайт «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала сборная Норвегии.