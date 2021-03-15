Дмитрий Губерниев: смотрите, как американцы нас нахлобучили в сингл-миксте

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России по биатлону в смешанной эстафете и супермиксте на этапе Кубка мира в Нове-Место. В смешанной эстафете россияне стали седьмыми, в супермиксте — пятыми.
«Я, честно говоря, надеялся на медаль до самого последнего момента. Не сильно расстроился из-за штрафного круга Казакевич. Но двумя кругами Логинова, конечно, я был не то что поражен или удивлен… Это превращается в традицию. Саша в эстафетах не сильный наш помощник в данный момент. Он это сам прекрасно понимает. Его убрали с четвёртого этапа. Он может сохранить с трудом, а приумножить — вряд ли, а потерять — вполне реально, к сожалению. Вот его недостаток стрелковой работы.
Я согласен с теми, кто говорит, что мы средняя команда. Да, на данный момент мы ловим счастье, когда другие промахиваются. Смотрите, как американцы нас нахлобучили в сингл-миксте. Это наш уровень пока. Нужно концовку сезона проводить и смотреть на новые имена на чемпионате России. Поэтому продолжаем быть с биатлоном. Биатлон — такой вид спорта, если даже наших не будет, будут его смотреть, потому что все уже привыкли. Но хотелось бы, чтобы наши тоже были. Поэтому восхищаемся Самуэльссоном. Он успевает и языком болтать, и интервью раздавать, и быть на острие, и выигрывать финиш у Легрейда. Он огромный молодец. А мы будем ждать шведского этапа», — цитирует Губерниева сайт «Матч ТВ».
В смешанной эстафете победила сборная Норвегии, в супермиксте — команда Швеции.
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