Дмитрий Губерниев о российских биатлонистках: хочешь — выступай, не хочешь — меняй работу

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о том, стоит ли радоваться пятому месту сборной России в супермиксте на этапе Кубка мира в Нове-Место, а также оценил слова некоторых биатлонисток, не желавших выступать в эстафете.
«Радоваться — вряд ли, но и сильно расстраиваться, получается, тоже. Мы французов обыграли, действующих чемпионов мира. Тут всё по делу. Мы на каждом метре дистанции уступали, в стрельбе мы худшими не были. Но что есть, то есть. Чуда не происходит. Конечно, команда докатывает сезон с разным настроением. Здесь гораздо больше волнует, как некоторые спортсменки говорили: «Я не побегу в эстафете». Надо дисциплину налаживать. Уже заканчивать все заигрывания со спортсменами. Хочешь — выступай, не хочешь — меняй работу. В мире есть много прекрасных профессий. Пусть молодёжь тогда лучше старается. Пусть лучше молодёжь проигрывает, чем зрелые спортсмены. Там хоть есть куда расти.
Победа шведов говорит, что у них есть команда. А у нас с этой точки зрения команды нет. Посмотрите, как они встречают друг друга на финише, как со слезами на глазах чехи провожали Моравца. А у нас люди не видятся друг с другом. Как на Олимпиаде, когда четыре человека приехали и неделями не виделись. У нас такая же ситуация. Французы, шведы – на ужины все вместе. А мы порознь. Мы не команда с этой точки зрения. Нужно эту команду собирать сейчас», — цитирует Губерниева сайт «Матч ТВ».
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