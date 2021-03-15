Дмитрий Васильев: развеяны все иллюзии о квалификации тренеров сборной России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступление сборной России на этапе Кубка мира в Нове-Место. У мужчин лишь Матвей Елисеев смог попасть в топ-10 в гонке преследования, что касается женской команды, то лучшим результатом в пасьюте стало 37-е место Ларисы Куклиной.
«Положительный момент только в том, что мы развеяли все иллюзии о квалификации Каминского и Шашилова (старших тренеров сборной России по биатлону. — Прим. «Чемпионата»). Ошибкой был сам факт их назначения, о чем я говорил ещё перед стартом сезона.
К сожалению, мои слова подтвердились. Тренеры показали свою полную неспособность управлять командой, работать с коллективом. Хочется надеяться, что руководство СБР (Союза биатлонистов России. — Прим. «Чемпионата») это понимает и позволит команде готовиться в более благоприятной атмосфере», — приводят слова Васильева «Известия».
- 15 марта 2021
-
09:40
-
09:27
-
08:20
-
08:15
-
08:09
-
08:04
-
07:59
- 14 марта 2021
-
23:39
-
22:40
-
21:17
-
19:28
-
18:53
-
17:46
-
17:14
-
16:41
-
16:25
-
16:00
-
15:54
-
15:39
-
13:59
-
13:52
-
13:43
-
13:31
-
13:19
-
13:13
-
12:48
-
12:45
-
12:21
-
11:04
-
09:53
- 13 марта 2021
-
23:08
-
22:32
-
22:24
-
21:35
-
21:26