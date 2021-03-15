Дмитрий Васильев: развеяны все иллюзии о квалификации тренеров сборной России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступление сборной России на этапе Кубка мира в Нове-Место. У мужчин лишь Матвей Елисеев смог попасть в топ-10 в гонке преследования, что касается женской команды, то лучшим результатом в пасьюте стало 37-е место Ларисы Куклиной.

«Положительный момент только в том, что мы развеяли все иллюзии о квалификации Каминского и Шашилова (старших тренеров сборной России по биатлону. — Прим. «Чемпионата»). Ошибкой был сам факт их назначения, о чем я говорил ещё перед стартом сезона.

К сожалению, мои слова подтвердились. Тренеры показали свою полную неспособность управлять командой, работать с коллективом. Хочется надеяться, что руководство СБР (Союза биатлонистов России. — Прим. «Чемпионата») это понимает и позволит команде готовиться в более благоприятной атмосфере», — приводят слова Васильева «Известия».