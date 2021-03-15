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Васильев — о женской сборной России: какая разница, 5 или 6 слабых человек будут бегать?

Васильев — о женской сборной России: какая разница, 5 или 6 слабых человек будут бегать?
Биатлон / Кубок мира 0
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил ситуацию с положением женской сборной России в Кубке наций. Сборная России идёт на пятом месте, и если опустится на шестое, то потеряет одну квоту.

«Я не вижу никакой проблемы с этими квотами. Какая разница, пять или шесть слабых человек будут бегать на Кубке мира. Ситуацию в корне это не поменяет. Надо думать, кто будет готовиться на следующий год к Олимпийским играм.

То, что в конце сезона традиционно отдают предпочтение молодым, считаю правильным. Не очень понимаю, зачем тащить тех, кто уже набегался. Проще их было отправить домой и дать время на подготовку к чемпионату страны, одному из главных стартов сезона, а молодые и амбициозные спортсменки будут заряжены на результат.

Для них выступление на Кубке мира – это очень хороший стимул и вход в следующий олимпийский сезон. Речь даже не о конкретных Гореевой и Шевченко, а вообще о молодёжи, которую нужно проверять на самом высоком уровне в биатлоне», – цитирует Васильева News.ru.

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