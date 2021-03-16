19-летний Эрик Перро вошёл в состав сборной Франции на финальный этап КМ в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону огласил состав команды на финальный этап Кубка мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 19 по 21 марта, сообщает официальный сайт федерации лыжных видов спорта Франции. В частности, впервые вызов на Кубок мира получил 19-летний Эрик Перро.
Биатлон. Кубок мира. 10-й этап. Эстерсунд
Состав сборной Франции
Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Шевалье, Лу Жанмонно, Жюлия Симон.
Мужчины: Эмильен Клод, Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Эрик Перро.
Изначально финальный этап Кубка мира должен был пройти в Хольменколлене (Норвегия), однако норвежские власти ввели жёсткие карантинные меры, и Международный союза биатлонистов перенёс соревнования в Эстерсунд.
- 16 марта 2021
-
15:39
-
14:38
-
13:58
-
13:04
-
12:25
-
12:18
-
11:13
-
09:14
-
09:09
- 15 марта 2021
-
17:03
-
16:57
-
11:09
-
09:40
-
09:27
-
08:20
-
08:15
-
08:09
-
08:04
-
07:59
- 14 марта 2021
-
23:39
-
22:40
-
21:17
-
19:28
-
18:53
-
17:46
-
17:14
-
16:41
-
16:25
-
16:00
-
15:54
-
15:39
-
13:59
-
13:52
-
13:43
-
13:31