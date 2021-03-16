19-летний Эрик Перро вошёл в состав сборной Франции на финальный этап КМ в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону огласил состав команды на финальный этап Кубка мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 19 по 21 марта, сообщает официальный сайт федерации лыжных видов спорта Франции. В частности, впервые вызов на Кубок мира получил 19-летний Эрик Перро.

Биатлон. Кубок мира. 10-й этап. Эстерсунд

Состав сборной Франции

Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Шевалье, Лу Жанмонно, Жюлия Симон.

Мужчины: Эмильен Клод, Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Эрик Перро.

Изначально финальный этап Кубка мира должен был пройти в Хольменколлене (Норвегия), однако норвежские власти ввели жёсткие карантинные меры, и Международный союза биатлонистов перенёс соревнования в Эстерсунд.