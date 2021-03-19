Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Сегодня, 19 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 17:30 мск.

Первым из россиян в гонку отправится Матвей Елисеев, получивший 20-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (34-й), Эдуард Латыпов (39-й), Карим Халили (56-й), Евгений Гараничев (71-й) и Кирилл Стрельцов (97-й).

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё выйдет на старт первым. Его главный конкурент в общем зачёте Кубка мира — соотечественник Стурла Холм Легрейд — стартует 12-м.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Этап Кубка мира в Эстерсунде завершится 21 марта.

Расписание финального этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Эстерсунде
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021