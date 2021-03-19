Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Сегодня, 19 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 17:30 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Матвей Елисеев, получивший 20-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (34-й), Эдуард Латыпов (39-й), Карим Халили (56-й), Евгений Гараничев (71-й) и Кирилл Стрельцов (97-й).
Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё выйдет на старт первым. Его главный конкурент в общем зачёте Кубка мира — соотечественник Стурла Холм Легрейд — стартует 12-м.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
Этап Кубка мира в Эстерсунде завершится 21 марта.
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