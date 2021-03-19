Шашилов — о потере максимальной квоты: больше, чем сам себя, меня никто не накажет

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов прокомментировал то, что по итогам сезона-2020/2021 национальная команда заняла лишь шестое место в Кубке наций и потому потеряла максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2021/2022.

Максимальную квоту получают топ-5 сборных в зачёте Кубка наций. В сезоне-2020/2021 сборная России могла заявлять на гонку шесть спортсменок, так как год назад заняла пятое место в Кубке наций.

«Очень сожалею, что мы лишились квоты. Но больше, чем сам себя, меня никто не накажет. Будем жить дальше, двигаться дальше. Работать, работать и работать.

Думаю, нормальный спортсмен должен был биться за будущее российского биатлона. А всё остальное на совести спортсмена. Хотелось бы, чтобы все бились. Думаю, у кого-то получилось, а у кого-то нет. Немного позже разберёмся.

Белоруски очень сильно готовы. Весь сезон они выступали более-менее стабильно. Были, конечно, срывы. То есть конкурентов надо уважать, они сильные соперники, и мы их всех знаем. Была борьба, и шансы были у всех. Белорусы использовали свой шанс, а мы нет.

Нужно провести самоанализ. Был момент, когда надо было поступить по-другому. Видимо, я не смог», — рассказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».