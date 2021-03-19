Тренер сборной России — о спринте: Света Миронова на своей волне — вопросов нет

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил выступление россиянок в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева. Она заняла 16-е место с чистой стрельбой. Светлана Миронова с 2 промахами стала 24-й, Лариса Куклина (1) — 29-й, Анастасия Гореева (2) — 38-й, Татьяна Акимова (1) — 45-й, Евгения Павлова (1) — 49-й, Анастасия Шевченко (1) — 53-й, Ирина Казакевич (7) — 100-й.

«Света на своей волне — вопросов нет. Остальные показали свой результат на сегодняшний день. Не думаю, что кто-то мог прыгнуть выше головы. То, на что наготовились, натренировались, то, на что я натренировал, то мы пока и получили.



Сезон тяжёлый. Конечно, все были уставшие. Редко кто из этого состава, кроме Мироновой и, может, Куклиной, проходили весь сезон. Очень нервный сезон, много всяких проблем, решаемых и нерешаемых. Ну и к концовке сезона подошли так, как подошли. Ну вот так пока сегодня.



Гореева и Шевченко сегодня выступили очень здорово. Я за них очень рад. Это хорошая отдушина. Они показали, что могут соревноваться, что у нас есть резерв и никому сюда путь не заказан. Думаю, эти две девушки должны остаться в команде на следующий сезон», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».