«Я сама себе наставник». Анастасия Шевченко — о дебюте на Кубке мира по биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала выступление в дебютной для себя гонке на Кубке мира. Спортсменка заняла 53-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Мне очень понравилось. Это вообще моя первая гонка на Кубке мира. Тут другие скорости, другие ощущения. Всё понравилось.

К сожалению, на трассе мне ни с кем не удалось пересечься. Практически всю гонку бежала одна. Поэтому даже не знаю, как остальные бежали. Скорости были намного выше, и мне бы было очень интересно с кем-то проехать круг.

Волнения перед стартом у меня не было. Просто не знала, чего ожидать. В этом нет ничего страшного, мы просто учимся в данный момент. А так будем работать, чтобы показывать наилучший результат.

В команде обстановка хорошая, мне всё нравится. Но наставления мне не давали, я сама себе наставник.

Я не видела, что случилось у Ирины (Казакевич, допустившей 7 промахов. — Прим. «Чемпионата»). Говорят, сломался затыльник. То есть она стреляла вообще без него», — рассказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».