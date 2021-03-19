«Я сама себе наставник». Анастасия Шевченко — о дебюте на Кубке мира по биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала выступление в дебютной для себя гонке на Кубке мира. Спортсменка заняла 53-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
«Мне очень понравилось. Это вообще моя первая гонка на Кубке мира. Тут другие скорости, другие ощущения. Всё понравилось.
К сожалению, на трассе мне ни с кем не удалось пересечься. Практически всю гонку бежала одна. Поэтому даже не знаю, как остальные бежали. Скорости были намного выше, и мне бы было очень интересно с кем-то проехать круг.
Волнения перед стартом у меня не было. Просто не знала, чего ожидать. В этом нет ничего страшного, мы просто учимся в данный момент. А так будем работать, чтобы показывать наилучший результат.
В команде обстановка хорошая, мне всё нравится. Но наставления мне не давали, я сама себе наставник.
Я не видела, что случилось у Ирины (Казакевич, допустившей 7 промахов. — Прим. «Чемпионата»). Говорят, сломался затыльник. То есть она стреляла вообще без него», — рассказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».
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