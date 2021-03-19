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Анастасия Гореева оценила выступление в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Анастасия Гореева оценила выступление в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Биатлон / Кубок мира 0
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Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Она заняла 38-е место, совершив 2 промаха.

«На Кубке мира, конечно, гораздо масштабнее, но, в принципе, ощущается так же. Абсолютно никакого волнения не было. Не справилась с «лёжкой» — пока не могу сказать почему. Вроде ветер был такой же, и пока не могу ответить, что пошло не так. Загурский и Шашилов после финиша сказали, что пошло смещение после первых двух выстрелов, дальше стрельба сместилась на габарит, так как подул ветер.

Конечно, с двумя штрафами бежится не так легко, как с нулём. Но я довольна своим ходом. Уже конец сезона, и я рада, что могу показать такую скорость.

Есть ли ощущение, что можно оставаться на Кубок мира в следующем сезоне? Думаю, да, можно здесь работать», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

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