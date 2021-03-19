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Драчёв — о потере квоты: валите на Драчёва, а сейчас все молодцы

Драчёв — о потере квоты: валите на Драчёва, а сейчас все молодцы
Биатлон / Кубок мира 0
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал итог женского Кубка наций. Российские биатлонистки заняли шестое место и лишились повышенной квоты. В следующем сезоне Россию в одной личной гонке будут представлять только пять спортсменок.

«Очередная ужасающая новость для российского биатлона! С чем связано, надо разбираться. А тот факт, что команда Беларуси, где занимается 10 спортсменок, обыграла нашу страну, где 10 тыс. спортсменов — печален.
Чья вина? В первую очередь, валите на Драчёва. Второе — Тарасов, плохо подготовил, ну и Тихонов тоже виноват. Все, кто когда-то руководил биатлоном. А сейчас все молодцы, всё делают хорошо, просто не получается.

Нормальный у нас женский биатлон, просто не могут стрелять и бежать. А так-то хороший! Красиво идут, губы и глаза красят. Но пока результатов нет. Как говорил главный тренер: «Надо анализы сдать». Проанализировать всё хочет Польховский. Переживём и это. Чего только российский биатлон не пережил за последний год», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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