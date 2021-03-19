«Можно было пять раз выстрелить в небо». 100-е место – новый антирекорд нашего биатлона!

Текущий сезон – одна большая катастрофа для российского биатлона. Дела идут всё хуже и хуже. Один антирекорд сменяет другой. И, кажется, плохие новости прекратятся только тогда, когда наконец-то закончится этот розыгрыш Кубка мира.
В женском спринте в Эстерсунде на старт вышли восемь россиянок. Казалось, что уж из такой толпы кто-нибудь покажет классный результат. Но нет. Есть только ещё один красочный антирекорд.
100-е место в гонке на Кубке мира.
Ещё одна победа Тириль!
Борьба за медали, разумеется, прошла без россиянок, но получилась очень зрелищной. Итальянка Доротея Вирер, стартовавшая под шестым номером, прошла оба огневых рубежа на ноль и долго удерживала первую позицию. Норвежка Ингрид Тандревольд была ближе всех к тому, чтобы подвинуть Вирер, но при чистой стрельбе всё-таки уступила ей на финише четыре секунды.
Но золото Доротее всё-таки не досталось. Тириль Экхофф, досрочно обеспечившая себе первое место в общем зачёте Кубка мира, расслабляться раньше времени не собирается. Норвежка допустила один промах на «стойке», но заключительный круг прошла быстрее итальянки на восемь секунд и за счёт этого вырвалась вперёд, обеспечив себе красивую победу.
Гореева хорошо бежит. Но стреляет не очень
Многие поклонники сборной России после провального этапа в Нове-Место ждали в Эстерсунде обновления состава. Тренерский штаб дал шанс Анастасии Гореевой, которая в текущем сезоне Кубке мира уже выступала, и Анастасии Шевченко, для которой это был полноценный дебют.
Чуда 21-летние россиянки не совершили, но выступили вполне достойно. Шевченко с одним промахом на «лёжке» стала 53-й. И попадание в гонку преследования, пожалуй, можно считать успехом. Гореева же финишировала 38-й, но с двумя промахами. Её результат – четвёртый в команде, но по чистому ходу Анастасия вторая после Мироновой. Есть на чем задуматься.
У России – ничего нового
Результаты других россиянок ничем не удивили. Кайшевой удалось отработать чисто, и она показала лучший результат в команде – 16-е место при почти 40 секундах отставания от Экхофф.
Миронова была быстрейшей из наших, но два промаха отбросили её на 24-е место.
Куклина – 29-я, Акимова – 45-я, Павлова – 49-я. А Казакевич на красивом… 100-м месте.
Антирекорд Ирины Казакевич
100-е место – это худший результат в истории российского биатлона. Но стоит сказать, что эта позиция, конечно, не отражает реальных гоночных возможностей Ирины Казакевич.
«На втором круге случилось недоразумение – упала на повороте, меня сильно развернуло. Похоже, я села на винтовку, и затыльник вырвался. На огневом рубеже было сложно вообще сделать что-то, потому что ты не можешь ставить винтовку в плечо. Можно было сделать пять выстрелов в небо и уходить. Но у меня была какая-то надежда, поэтому я стреляла», – рассказывала заплаканная Ирина о происшествии на трассе в эфире «Матч ТВ». На «стойке» она допустила пять промахов.
Запасной винтовки у сборной России на стрельбище не было. Поменять было нельзя.
Хоть 100-е место – это антирекорд, над Казакевич не стоит смеяться. Наоборот, в сложившейся ситуации Ирину нельзя не поддержать и не поблагодарить за стойкость. Иная спортсменка могла бы и не бежать к финишу, а сойти. Казакевич же не просто финишировала, но и смогла избежать последнего места: у чешки Исловой дела в спринте пошли ещё хуже.
Потеряли квоту
Ну и в довершение всего стало известно, что женская сборная России потеряла полную квоту на следующий сезон – шесть спортсменок. Четыре девушки из Беларуси провели спринт лучше, чем восемь спортсменок из России. Алимбекова и Сола обогнали всех россиянок. Кривко уступила только Кайшевой. Главную битву сезона наши девушки под конец тоже умудрились проиграть.
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