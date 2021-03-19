Ирину Казакевич надо поблагодарить за стойкость, а не смеяться над её результатом.

«Можно было пять раз выстрелить в небо». 100-е место – новый антирекорд нашего биатлона!

Текущий сезон – одна большая катастрофа для российского биатлона. Дела идут всё хуже и хуже. Один антирекорд сменяет другой. И, кажется, плохие новости прекратятся только тогда, когда наконец-то закончится этот розыгрыш Кубка мира.

В женском спринте в Эстерсунде на старт вышли восемь россиянок. Казалось, что уж из такой толпы кто-нибудь покажет классный результат. Но нет. Есть только ещё один красочный антирекорд.

100-е место в гонке на Кубке мира.

Девочки, да что же вы натворили?! Сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту Последний спринт сезона вообще оказался для нашей команды кошмарным. Установили даже исторический антирекорд — 100-е место.

Ещё одна победа Тириль!

Борьба за медали, разумеется, прошла без россиянок, но получилась очень зрелищной. Итальянка Доротея Вирер, стартовавшая под шестым номером, прошла оба огневых рубежа на ноль и долго удерживала первую позицию. Норвежка Ингрид Тандревольд была ближе всех к тому, чтобы подвинуть Вирер, но при чистой стрельбе всё-таки уступила ей на финише четыре секунды.

Но золото Доротее всё-таки не досталось. Тириль Экхофф, досрочно обеспечившая себе первое место в общем зачёте Кубка мира, расслабляться раньше времени не собирается. Норвежка допустила один промах на «стойке», но заключительный круг прошла быстрее итальянки на восемь секунд и за счёт этого вырвалась вперёд, обеспечив себе красивую победу.

Гореева хорошо бежит. Но стреляет не очень

Многие поклонники сборной России после провального этапа в Нове-Место ждали в Эстерсунде обновления состава. Тренерский штаб дал шанс Анастасии Гореевой, которая в текущем сезоне Кубке мира уже выступала, и Анастасии Шевченко, для которой это был полноценный дебют.

Чуда 21-летние россиянки не совершили, но выступили вполне достойно. Шевченко с одним промахом на «лёжке» стала 53-й. И попадание в гонку преследования, пожалуй, можно считать успехом. Гореева же финишировала 38-й, но с двумя промахами. Её результат – четвёртый в команде, но по чистому ходу Анастасия вторая после Мироновой. Есть на чем задуматься.

Пробили дно. Женская сборная России по биатлону провела худшую гонку в истории Гонка преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место превратилась в какой-то кошмар для российских биатлонисток. Так бегать нельзя, девушки!

У России – ничего нового

Результаты других россиянок ничем не удивили. Кайшевой удалось отработать чисто, и она показала лучший результат в команде – 16-е место при почти 40 секундах отставания от Экхофф.

Миронова была быстрейшей из наших, но два промаха отбросили её на 24-е место.

Куклина – 29-я, Акимова – 45-я, Павлова – 49-я. А Казакевич на красивом… 100-м месте.

Антирекорд Ирины Казакевич

100-е место – это худший результат в истории российского биатлона. Но стоит сказать, что эта позиция, конечно, не отражает реальных гоночных возможностей Ирины Казакевич.

«На втором круге случилось недоразумение – упала на повороте, меня сильно развернуло. Похоже, я села на винтовку, и затыльник вырвался. На огневом рубеже было сложно вообще сделать что-то, потому что ты не можешь ставить винтовку в плечо. Можно было сделать пять выстрелов в небо и уходить. Но у меня была какая-то надежда, поэтому я стреляла», – рассказывала заплаканная Ирина о происшествии на трассе в эфире «Матч ТВ». На «стойке» она допустила пять промахов.

Запасной винтовки у сборной России на стрельбище не было. Поменять было нельзя.

Хоть 100-е место – это антирекорд, над Казакевич не стоит смеяться. Наоборот, в сложившейся ситуации Ирину нельзя не поддержать и не поблагодарить за стойкость. Иная спортсменка могла бы и не бежать к финишу, а сойти. Казакевич же не просто финишировала, но и смогла избежать последнего места: у чешки Исловой дела в спринте пошли ещё хуже.

Потеряли квоту

Ну и в довершение всего стало известно, что женская сборная России потеряла полную квоту на следующий сезон – шесть спортсменок. Четыре девушки из Беларуси провели спринт лучше, чем восемь спортсменок из России. Алимбекова и Сола обогнали всех россиянок. Кривко уступила только Кайшевой. Главную битву сезона наши девушки под конец тоже умудрились проиграть.