Мужская сборная Норвегии по биатлону завоевала Кубок наций, россияне — четвёртые

Мужская сборная Норвегии по биатлону завоевала Кубок наций. Второе место заняли французы, третье – немцы.

Российская команда заняла четвёртое место и сохранила максимальную квоту на сезон-2021/2022. В личных гонках на старт по-прежнему будут выходить шесть биатлонистов.

Максимальную квоту имеют пять лучших команд в зачёте Кубка наций по итогам предыдущего сезона. В зачёт Кубка наций входят спринтерские и индивидуальные гонки, а также все эстафеты.

Напомним, что ранее по итогам спринта российские биатлонистки потеряли максимальную квоту, став шестыми в Кубке наций.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

Итоговый зачёт

1. Норвегия – 8061.

2. Франция – 7298.

3. Германия – 6978.

4. Россия – 6833.

5. Швеция – 6775.

6. Италия – 6003.