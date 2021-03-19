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Мужская сборная Норвегии по биатлону завоевала Кубок наций, россияне — четвёртые

Мужская сборная Норвегии по биатлону завоевала Кубок наций, россияне — четвёртые
Биатлон / Кубок мира 0

Мужская сборная Норвегии по биатлону завоевала Кубок наций. Второе место заняли французы, третье – немцы.

Российская команда заняла четвёртое место и сохранила максимальную квоту на сезон-2021/2022. В личных гонках на старт по-прежнему будут выходить шесть биатлонистов.

Максимальную квоту имеют пять лучших команд в зачёте Кубка наций по итогам предыдущего сезона. В зачёт Кубка наций входят спринтерские и индивидуальные гонки, а также все эстафеты.

Напомним, что ранее по итогам спринта российские биатлонистки потеряли максимальную квоту, став шестыми в Кубке наций.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины
Итоговый зачёт

1. Норвегия – 8061.
2. Франция – 7298.
3. Германия – 6978.
4. Россия – 6833.
5. Швеция – 6775.
6. Италия – 6003.

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