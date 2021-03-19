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Самуэльссон показал лучший ход в спринте в Эстерсунде, Латыпов отстал на 39 секунд

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон показал лучший ход в спринтерской гонке в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Менее секунды уступил ему победитель гонки итальянец Лукас Хофер. Третьим по скорости на лыжне стал норвежец Йоханнес Дале, его соотечественник Йоханнес Бё — четвёртый.

Лучшим среди россиян по лыжному ходу стал Эдуард Латыпов, отставший от победителя на 39 секунд. Это 15-й ход.

Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Спринт, 10 км. Лыжный ход

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 20.39,1

2. Лукас Хофер (Италия) +0,9

3. Йоханнес Дале (Норвегия) +2,0

4. Йоханнес Бё (Норвегия) +5,2…

15. Эдуард Латыпов (Россия) +39,5…

34. Матвей Елисеев (Россия) +1.03,2

35. Евгений Гараничев (Россия) +1.03,5…

38. Александр Логинов (Россия) +1.07,9…

48. Карим Халили (Россия) +1.18,7…

79. Кирилл Стрельцов (Россия) +2.00,7.