Самуэльссон показал лучший ход в спринте в Эстерсунде, Латыпов отстал на 39 секунд

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон показал лучший ход в спринтерской гонке в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Менее секунды уступил ему победитель гонки итальянец Лукас Хофер. Третьим по скорости на лыжне стал норвежец Йоханнес Дале, его соотечественник Йоханнес Бё — четвёртый.
Лучшим среди россиян по лыжному ходу стал Эдуард Латыпов, отставший от победителя на 39 секунд. Это 15-й ход.
Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Спринт, 10 км. Лыжный ход
1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 20.39,1
2. Лукас Хофер (Италия) +0,9
3. Йоханнес Дале (Норвегия) +2,0
4. Йоханнес Бё (Норвегия) +5,2…
15. Эдуард Латыпов (Россия) +39,5…
34. Матвей Елисеев (Россия) +1.03,2
35. Евгений Гараничев (Россия) +1.03,5…
38. Александр Логинов (Россия) +1.07,9…
48. Карим Халили (Россия) +1.18,7…
79. Кирилл Стрельцов (Россия) +2.00,7.
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