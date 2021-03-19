Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Самуэльссон показал лучший ход в спринте в Эстерсунде, Латыпов отстал на 39 секунд

Самуэльссон показал лучший ход в спринте в Эстерсунде, Латыпов отстал на 39 секунд
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон показал лучший ход в спринтерской гонке в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Менее секунды уступил ему победитель гонки итальянец Лукас Хофер. Третьим по скорости на лыжне стал норвежец Йоханнес Дале, его соотечественник Йоханнес Бё — четвёртый.

Лучшим среди россиян по лыжному ходу стал Эдуард Латыпов, отставший от победителя на 39 секунд. Это 15-й ход.

Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Спринт, 10 км. Лыжный ход

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 20.39,1
2. Лукас Хофер (Италия) +0,9
3. Йоханнес Дале (Норвегия) +2,0
4. Йоханнес Бё (Норвегия) +5,2…
15. Эдуард Латыпов (Россия) +39,5…
34. Матвей Елисеев (Россия) +1.03,2
35. Евгений Гараничев (Россия) +1.03,5…
38. Александр Логинов (Россия) +1.07,9…
48. Карим Халили (Россия) +1.18,7…
79. Кирилл Стрельцов (Россия) +2.00,7.

Итальянский биатлонист Хофер выиграл спринт в финале Кубка мира, Гараничев — 11-й
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021