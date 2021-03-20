Кайшева: на третьем рубеже вообще была катастрофа, чудом попала три раза

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева рассказала, какой тактики придерживалась на огневом рубеже в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Кайшева стала восьмой на финише с пятью промахами и 48-секундным отставанием в скорости.
«Было очень интересно. В последнее время вообще все гонки интересные, все такие разные. Подсказывали ли мне, что иду пятой? Нет. Я прошу тренеров ничего мне не говорить, кроме последнего круга, чтобы просто работать в своём темпе.
У меня была тактика стрелять долго, но попасть, потому что на сегодня я не так уж быстра. Подумала, что лучше попаду. И всё-таки было чудо, что попадала хотя бы по три на рубеже. Нормально. На третьем рубеже был особенно сильный, плотный ветер. Пожалуй, тогда была вообще катастрофа.
Подготовка к следующему сезону? Мне бы хотелось продолжить в том же ключе, в котором тренировалась. Я поняла, что это приносит результат. Пока не первые места, но надеюсь, что к этому придёт. Как это будет организовано, пока не знаю», — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».
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