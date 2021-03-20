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Куклина: сегодня был непредсказуемый ветер. На первой «стойке», казалось, выстою, но нет

Куклина: сегодня был непредсказуемый ветер. На первой «стойке», казалось, выстою, но нет
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила своё выступление в гонке преследования на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Лариса пришла к финишу десятой. Победу в гонке одержала норвежка Марте Рёйселанд.

«Сегодня непредсказуемый ветер, очень порывистый. На первой «стойке» было всё то же самое, что и на второй. Просто на первой казалось, что смогу выстоять и попасть, но это оказалось не так. На вторую «стойку» пришла и подумала: могу те же три штрафа намазать, но будет намного быстрее, могу легко сократить штрафной круг. Решила просто стрельнуть, и хорошо, что так получилось. Потом подумала, что выцеливать на первой «стойке» — это была ошибка. При таком ветре это, наверное, бесполезно», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Марте Рёйселанд показала лучший ход в пасьюте на этапе КМ в Эстерсунде, Кайшева – 15-я
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