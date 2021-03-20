«Хорошо, что жива осталась». Куклина — о проделанной работе в уходящем сезоне

Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась мнением о проделанной работе в сезоне-2020/21.
«У меня было облегчение после того, как мы посчитали весь сезон, весь подготовительный период, посчитали все цифры. Наверное, после этого мне стало легче. Сделали такой объём работы, и это хорошо, что я вообще осталась жива. По сравнению с прошлым сезоном по часам у меня получилось почти плюс 120, мы вышли на 920 часов работы. В километраже — плюс 2000 километров.
Скорее всего, такое состояние на данный момент как раз из-за проделанной работы. Тяжело именно ходом. Я не скажу, что это была ошибка. По сути, это было правильно, потому что далее олимпийский цикл. Сделаем немного уменьшения, и, думаем, пойдёт большой плюс в скорости», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
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