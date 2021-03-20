Текстовая онлайн-трансляция мужского пасьюта на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Сегодня, 20 марта, на десятом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) пройдёт мужская гонка преследования на 12,5 км. Старт запланирован на 17:15 мск.



Первым из российских биатлонистов в гонку отправится Евгений Гараничев, ставший 11-м в спринте. Затем в борьбу вступят Матвей Елисеев (21-й стартовый номер), Эдуард Латыпов (23-й). Последним из россиян на старт выйдет Александр Логинов, получивший 26-й номер.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на десятом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.



Напомним, сегодня уже состоялась женская гонка преследования. Её победительницей стала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Лучший результат из россиянок продемонстрировала Ульяна Кайшева. Стартовав 16-й, она финишировала восьмой. Десятку лучших замкнула ещё одна российская биатлонистка Лариса Куклина.

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