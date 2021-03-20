Максим Максимов — о предстоящем пасьюте у мужчин: ветер порывистый, будет непросто

Тренер мужской сборной России по стрельбе Максим Максимов прокомментировал ситуацию с ветром во время женского пасьюта на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), а также предположил, как она скажется на мужской гонке преследования.

«Сейчас даже не было затишья, мы видели, как провела Куклина две стойки. Одну она попыталась выцелить, а другую работала быстро, что позволило ей подняться на более высокие места. Здесь всё зависит от принятия решений. Если ветер поспокойней, то можно работать на выцеливание. Я бы рекомендовал работать достаточно быстро. Потому что промахи соизмеримы штрафам. Но надо смотреть, в каком состоянии идёт спортсмен. Если он уставший, то не сможет реализовать быструю стрельбу и будет больше промахов.

В подготовительный период мы прорабатывали разные модели стрельбы, поэтому если умеешь работать быстро, то принять решение достаточно просто.

Если брать мой опыт, то у меня индивидуальные гонки получались лучше, где один промах соизмерим большому количеству времени, там лучше выцеливать, а здесь штрафной круг — это около 20 секунд. Можно простоять эти секунды, а можно и больше. У мужчин нам сложно придётся, мы видим привычный Эстерсунд. Постараемся сориентироваться по ветру, потому что он порывистый», — приводит слова Максимова «Матч ТВ».