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Миронова и Кайшева выступят в масс-старте в финале Кубка мира в Эстерсунде

Миронова и Кайшева выступят в масс-старте в финале Кубка мира в Эстерсунде
Биатлон / Кубок мира 0
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Две российские биатлонистки – Светлана Миронова и Ульяна Кайшева — выступят в заключительной гонке Кубка мира сезона-2020/2021. В стартовый лист масс-старта Миронова и Кайшева попали, так как входят в топ-25 общего зачёта. Светлана занимает 19-е место, Ульяна – 21-е. Под соответствующими номерами россиянки и выступят в гонке с общего старта.

Самое большое представительство в масс-старте — пять спортсменок — у сборной Норвегии, которая выиграла Кубок наций. Лидер команды Тириль Экхофф досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

Сборную Беларуси, которая опередила россиянок в борьбе за пятое место в Кубке наций и лишила максимальной квоты на следующий сезон, в масс-старте представят Динара Алимбекова и Анна Сола.

Женский масс-старт в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) стартует в воскресенье, 21 марта, в 15:00 мск.

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