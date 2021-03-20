Евгений Гараничев стал четвёртым россиянином в масс-старте в финале Кубка мира

Четверо российских биатлонистов выступят в заключительной гонке Кубка мира сезона-2020/2021. В стартовый лист масс-старта попали Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев, так как входят в топ-25 общего зачёта. Евгений Гараничев вошёл в число пяти лучших биатлонистов по итогам финала Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). В спринте Гараничев был 11-м, в гонке преследования – 12-м.

Самое большое представительство в масс-старте — шесть спортсменов — у сборной Норвегии, которая выиграла Кубок наций. Йоханнес Бё и Стурла Холм Легрейд в очном противостоянии определят обладателя «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2020/2021. После пасьюта по сумме всех гонок Йоханнес опережает Стурлу на 4 очка. За вычетом четырёх худших результатов на одно очко больше уже у Легрейда.

Мужской масс-старт в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) стартует в воскресенье, 21 марта, в 17:30 мск.