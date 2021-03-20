Губерниев: когда Гараничев обходит всю команду уже во второй гонке, настораживает

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги женской и мужской гонок преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Лучшими из россиян стали Ульяна Кайшева (8-е место) и Евгений Гараничев (12-е).

«Если говорить про женщин, то видно, что Кайшева заканчивает сезон явно на позитиве. Думаю, что определённое мажорное настроение может быть у Ларисы Куклиной. Что касается остальных девчонок, то бегаем, как бегаем. Трудности преследуют. Сложно объективно оценивать, потому что в пасьюте был сильный ветер.

Если говорить про мужскую гонку, то я рад, что продолжается такое яркое сражение между Йоханнесом и Стурлой. А мы в этой ситуации можем рассчитывать на призы, когда мы попадём, а все остальные промажут. Сейчас ничего не произошло, и мы по-прежнему демонстрируем свой уровень — минутные отставания ходом от всех остальных. Меня лично расстраивают ошибки в стрельбе Латыпова. Их больше, чем у всех остальных.

Вообще ситуация, когда Гараничев обходит всю остальную команду уже во второй гонке, настораживает. Мы средний уровень показываем. Будем бороться. Молодец Гараничев, что попал в масс-старт. Я по-прежнему думаю, что, когда все вместе побегут, шансы на призы у нас будут и у мужчин, и у женщин.

За кого болею в споре Йоханнеса и Стурлы? Я симпатизирую Легрейду, потому что на новенького будет интересно. Но кто победит, за того и порадуюсь. Я тут нейтрален», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

После пасьюта по сумме всех гонок Йоханнес опережает Стурлу на 4 очка. За вычетом четырёх худших результатов на одно очко больше уже у Легрейда.