«Ругайте меня!» Муж Ларисы Куклиной взял ответственность за её результаты

Михаил Куклин, муж и личный тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, прокомментировал пост супруги в «Инстаграме», в котором спортсменка подвела неутешительные итоги сезона-2020/2021.
Лучший результат (десятое место) Лариса показала в последней гонке – пасьюте в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
«Не ругайте спортсмена! Ругайте меня! Я виноват. Никого не слушал, нагружал Лару, на машине в горах давил, требовал больше и не жалел. Изменил бы всё, если вернуть время вспять? Нет», — написал Куклин.
Как и вся команда, лучший результат Лариса показала на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), став 14-й в индивидуальной гонке и 12-й в масс-старте. Также 14-й Куклина завершила индивидуальную гонку на чемпионате мира – единственную, в которой ей доверили бежать.
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