Биатлонные масс-старты в Эстерсунде перенесены из-за шторма

Сегодняшние масс-старты на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде перенесли на более позднее время.



Новое время начала гонок – 17:30 мск у женщин и 19:15 мск у мужчин, сообщил Международный союз биатлонистов. Причиной переноса стал сильный ветер в Эстерсунде. Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщал, что в городе объявлено штормовое предупреждение.

В мужском масс-старте сегодня должен определиться обладатель «Большого хрустального глобуса». Если гонка не состоится, то им станет Стурла Холм Легрейд, который опередит соотечественника Йоханнеса Бё всего на одно очко (1005 против 1004). Бё накануне сказал, что отмена станет для него личной катастрофой. У женщин досрочную победу в зачёте КМ одержала норвежка Тириль Экхофф.