Привалов – о неудачах в биатлоне: распущенность, нет дисциплины и доверия к тренерам

Двукратный олимпийский призёр по биатлону, заслуженный тренер СССР Александр Привалов критически оценил последние результаты российских биатлонистов на чемпионате и в Кубке мира.
«Необходима единая команда, одно целое — сейчас же распущенность, нет дисциплины, нет доверия к тренерам. При этом я удивляюсь журналистам, которые поливают тренеров. Тем самым они рушат доверие спортсмена к тренеру, этого делать нельзя. Биатлон — сложный технический вид спорта, это не шоу-бизнес. Нужно продумывать множество вопросов: и физическую нагрузку, и психологическую.
Мы опустились очень низко. Как можно радоваться попаданию спортсменов в десятку? У нас огромная страна, а нас побеждает Австрия, в которой биатлоном занимаются шесть женщин. Сейчас у нас были соревнования в Химках, в них участвовали 300 человек. А мы всё проигрываем, и это вызывает серьёзные вопросы о том, как мы работаем с резервом», — цитирует Привалова ТАСС.
- 21 марта 2021
-
18:31
-
18:23
-
18:08
-
17:53
-
17:49
-
17:35
-
17:29
-
17:11
-
16:49
-
16:32
-
15:17
-
11:52
-
11:39
-
10:57
-
00:53
- 20 марта 2021
-
23:23
-
23:09
-
22:50
-
22:40
-
21:45
-
19:22
-
19:09
-
18:50
-
18:38
-
18:11
-
17:50
-
17:33
-
17:11
-
17:09
-
16:54
-
16:42
-
16:36
-
16:09
-
16:04
-
15:50