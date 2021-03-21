Привалов – о неудачах в биатлоне: распущенность, нет дисциплины и доверия к тренерам

Двукратный олимпийский призёр по биатлону, заслуженный тренер СССР Александр Привалов критически оценил последние результаты российских биатлонистов на чемпионате и в Кубке мира.



«Необходима единая команда, одно целое — сейчас же распущенность, нет дисциплины, нет доверия к тренерам. При этом я удивляюсь журналистам, которые поливают тренеров. Тем самым они рушат доверие спортсмена к тренеру, этого делать нельзя. Биатлон — сложный технический вид спорта, это не шоу-бизнес. Нужно продумывать множество вопросов: и физическую нагрузку, и психологическую.



Мы опустились очень низко. Как можно радоваться попаданию спортсменов в десятку? У нас огромная страна, а нас побеждает Австрия, в которой биатлоном занимаются шесть женщин. Сейчас у нас были соревнования в Химках, в них участвовали 300 человек. А мы всё проигрываем, и это вызывает серьёзные вопросы о том, как мы работаем с резервом», — цитирует Привалова ТАСС.

Александр Привалов объяснил неудачи российских биатлонистов на этапах Кубка мира