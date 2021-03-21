Рейс-директор IBU: если не проведём гонки сегодня, сезон закончится

Рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар внёс ясность в возможность проведения сегодняшних масс-стартов на этапе Кубка мира в Эстерсунде, которые были отложены из-за шторма.



«У нас нет правил, сколько метров в секунду может быть ветер. Стадион должен быть безопасен для всех, кто там находится. И чтобы спортсмены могли стрелять не только как в лотерее. Можно ли ещё перенести гонки? У нас будет много проблем по вопросам телетрансляций. Но надеюсь, всё будет по плану. Если не проведём сегодня, сезон закончится.



Больше всего опасаемся, что могут полететь баннеры и коврики – надо уходить со стадиона сразу», – сказал Нунар в эфире «Матч ТВ».

Женский масс-старт (с учётом переноса) должен начаться в 17:30 мск, мужской — в 19:15 мск. У мужчин должен определиться обладатель «Большого хрустального глобуса». Если гонка не состоится, то им станет Стурла Холм Легрейд, который опередит соотечественника Йоханнеса Бё всего на одно очко (1005 против 1004).