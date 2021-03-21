Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в масс-старте в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Причины, по которым спортсмен не выступит в гонке, пока неизвестны.
После снятия Логинова в гонке с общего старта выступят трое россиян — Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.
«У мужчин должно было стартовать четверо россиян, но Александр Логинов снялся. Узнаём подробности. Но очевидно, что это проблема со здоровьем. Безусловно, Саша уже на морально-волевых выступал. Там и рука, там и нога побаливали, причём довольно серьёзно. Поэтому в заявке у нас три человека», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Мужской масс-старт перенесён из-за штормового ветра и начнётся в 19:15 мск.
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