Миронова: хочу готовиться к олимпийскому сезону в максимально комфортной обстановке

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала, как видит подготовку национальной команды к олимпийскому сезону-2021/2022.

«Чтобы бегать быстрее, нужно рационально выстраивать подготовку, искать те средства подготовки, которые подходят спортсменам. Допустим, та же силовая подготовка может подходить одному спортсмену, а другому нет. Важно, чтобы тренеров не меняли каждый сезон, потому что таким образом копится какая-то информация и тренеры уже могут понимать, какая работа подходит определённому спортсмену.

Я бы хотела готовиться к олимпийскому сезону в максимально комфортной для себя обстановке, чтобы всё было слаженно в команде и каждый член команды был как единый механизм и дополнял друг друга. Чтобы тренер по стрельбе был грамотный, с опытом, который мог бы видеть ошибки со стороны. Было ли когда-то так, как я хочу? Мы к этому стремимся», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».