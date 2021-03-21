Йоханнес Бё завоевал «Большой хрустальный глобус» третий год подряд

Обладателем Кубка мира в общем зачёте среди мужчин стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, опередивший соотечественника Стурлу Холма Легрейда в последней гонке сезона. Бё стал третьим, а Легрейд — восьмым.
Судьба «Большого хрустального глобуса» решалась в заключительной гонке кубкового сезона. Перед ней Бё опережал Легрейда на четыре очка по сумме всех гонок, но за вычетом четырёх худших Стурла был впереди на одно очко.
В масс-старте Бё допустил по промаху на двух первых огневых рубежах. Легрейд первую «лёжку» отстрелял точно, а после второй зашёл на штрафной круг. После первой «стойки» у обоих биатлонистов было по два промаха, и Бё шёл впереди Легрейда. На заключительной «стойке» Бё промахнулся лишь раз, а Легрейд отправился на два штрафных круга.
Для 27-летнего Бё это третья победа в Кубке мира в карьере, ранее он выигрывал трофей в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.
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