Бё и Легрейд боролись за Кубок мира, Латыпов — за первую медаль. Видеообзор масс-старта

Российский биатлонист Эдуард Латыпов в 27-й день рождения завоевал первую в карьере личную медаль Кубка мира. Латыпов стал серебряным призёром заключительной гонки сезона-2020/2021 – масс-старта.

После двух первых огневых рубежей точно стрелявший Латыпов возглавлял гонку, но на первой «стойке» он допустил два промаха и опустился на четвёртое место. В заключительной стрельбе россиянин вновь был точен и первым ушёл на последний круг, где его опередил француз Симон Детьё.

Вслед за Латыповым финишировал норвежец Йоханнес Бё, который в этой гонке решил главную задачу сезона — опередил соотечественника Стурлу Холма Легрейда и в третий раз подряд выиграл «Большой хрустальный глобус».

Видео можно посмотреть на канале IBU TV в YouTube.