Бё и Легрейд боролись за Кубок мира, Латыпов — за первую медаль. Видеообзор масс-старта
Российский биатлонист Эдуард Латыпов в 27-й день рождения завоевал первую в карьере личную медаль Кубка мира. Латыпов стал серебряным призёром заключительной гонки сезона-2020/2021 – масс-старта.
После двух первых огневых рубежей точно стрелявший Латыпов возглавлял гонку, но на первой «стойке» он допустил два промаха и опустился на четвёртое место. В заключительной стрельбе россиянин вновь был точен и первым ушёл на последний круг, где его опередил француз Симон Детьё.
Вслед за Латыповым финишировал норвежец Йоханнес Бё, который в этой гонке решил главную задачу сезона — опередил соотечественника Стурлу Холма Легрейда и в третий раз подряд выиграл «Большой хрустальный глобус».
Видео можно посмотреть на канале IBU TV в YouTube.
Латыпов впервые с медалью! А Йоханнес – лучший. Захватывающий финал биатлонного сезона
Эдуард мог даже поставить золотую точку, но сил на финише не хватило.
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