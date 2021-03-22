Губерниев: за моей спиной биатлонисты Франции, Норвегии стоят командой. У нас такого нет

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги выступления сборной России по биатлону в сезоне.

«За моей спиной стоят французы, немцы, норвежцы вместе целой командой, а у нас такого нет. И это главный итог сезона. Нам нужно объединяться, нужно начинать общаться, дружить, чтобы не было распрей в команде. Да, есть бронзовая медаль у мужчин в эстафете на чемпионате мира, но у женщин нет ни одного подиума.



Работать нужно не только с точки зрения нагрузки, тренировочных объёмов, процесса, скоростей и стрельбы, но и для того, чтобы была атмосфера настоящей команды. Пока у нас этого ещё нет. Я верю, что всё изменится. С такими спортсменами, как Латыпов и Кайшева, с тренерами, Каминским и Шашиловым, которые будут, полагаю, работать, невзирая на все проблемы, которые есть.



Посмотрим, что будет дальше. А дальше чемпионат России, где зажгутся новые имена и звёздочки», — цитирует Губерниева сайт «Матч ТВ».

Вчера, 21 марта, российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.