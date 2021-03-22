Стурла Холм Легрейд рассказал о романе с американской биатлонисткой

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд подтвердил, что состоит в отношениях с американской биатлонисткой Хлое Левинс. Их роман начался осенью 2020 года.
«Она очень сильно поддерживает меня и играет очень важную в моей жизни. Думаю, свои победы я должен разделить с ней.
После чемпионата мира мы с Хлоей провели время в Рамзау. Наши отношения больше не являются секретом. Я очень счастлив. На протяжении всего сезона я испытываю отличные эмоции», — приводит слова Легрейда NRK.
Фото Хлое Левинс доступно в её «инстаграме»
На чемпионате мира в Поклюке Левинс заняла 73-е место в индивидуальной гонке. На заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде она стала 67-й в спринте.
Легрейд до последней гонки сезона боролся за «Большой хрустальный глобус» с соотечественником Йоханнесом Бё, но в итоге стал вторым.
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