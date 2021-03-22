«Этот сезон вошёл в историю». Лариса Куклина поздравила белорусских биатлонисток
Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась с биатлонистками сборной Беларуси Анной Солой и Ириной Кривко и поздравила их с успешно проведённым сезоном. В Кубке наций сборная России потеряла максимальную квоту, пропустив вперёд команду Беларуси.
«Девочки. Этот сезон вошёл в историю! Ваша команда – большущие молодцы. Надеюсь, скоро встретимся», — написала Куклина.
Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной
Лучший результат сезона (10-е место) Лариса показала в последней гонке – пасьюте в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). 14-й Куклина завершила индивидуальную гонку на чемпионате мира – единственную, в которой ей доверили бежать.
Куклина: нет такого, что мы с девчонками не дружим, за всех одинаковая душевная боль
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