«Этот сезон вошёл в историю». Лариса Куклина поздравила белорусских биатлонисток

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась с биатлонистками сборной Беларуси Анной Солой и Ириной Кривко и поздравила их с успешно проведённым сезоном. В Кубке наций сборная России потеряла максимальную квоту, пропустив вперёд команду Беларуси.

«Девочки. Этот сезон вошёл в историю! Ваша команда – большущие молодцы. Надеюсь, скоро встретимся», — написала Куклина.

Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной

Лучший результат сезона (10-е место) Лариса показала в последней гонке – пасьюте в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). 14-й Куклина завершила индивидуальную гонку на чемпионате мира – единственную, в которой ей доверили бежать.