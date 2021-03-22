Тандреволд: после масс-старта я сказала Алимбековой, что всё получилось по-честному

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала победу в масс-старте на финальном этапе Кубка мира в Эстерсунде. Благодаря этому результату она стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» в зачёте масс-стартов. Второе место в гонке заняла представительница Беларуси Динара Алимбекова. Тройку призёров замкнула немка Франциска Пройс.

«Для меня это день исполнения мечты и идеальное окончание сезона! На год у меня было всего две цели — медаль чемпионата мира и победа на Кубке мира. Всего этого я добилась, причём в последней гонке сезона! Очень рада! Текущий сезон стал лучшим в моей карьере.



Даже не предполагала, что победа в зачёте масс-стартов возможна. Это стало для меня огромным сюрпризом после финиша. Я так радовалась победе в гонке, а тут ещё и «Малый глобус»! Как я сказала Динаре после гонки, всё получилось по-честному. Она забрала «Глобус» в зачёте лучших спортсменов до 25 лет, а я победила в последнем масс-старте. Для нас обеих всё закончилось хорошо!



В преследовании я очень много времени проводила на стрельбище, но все равно уходила на штрафные круги — не очень умно. Сегодня я работала быстрее, но и ветер был намного сильнее. В какой-то момент на последнем огневом я остановилась. Не знаю, как мне удалось закрыть 4 из пяти мишеней, но вышла со стрельбища с большим облегчением. Лыжи катили превосходно. Тренеры сообщили, что за мной бежит Франциска Пройс, так что с перепугу я рванула вперёд и обогнала Динару на подъёме», — цитирует Тандреволд Biathlon.com.ua.

Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф.