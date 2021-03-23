Лариса Куклина выступит на чемпионате России по биатлону

30-летняя биатлонистка сборной России Лариса Куклина выступит на чемпионате страны, который стартует в Ханты-Мансийске 31 марта. Об этом сообщил муж и личный тренер спортсменки Михаил Куклин.

«Если всё будет нормально, то да, Лариса выступит на чемпионате России. Планирует бежать все гонки, в том числе эстафету за свой регион.

Повлияет ли этот чемпионат России на состав сборной грядущего сезона? Я сам без понятия, насколько он в точности повлияет, но, по крайней мере, высокие места на чемпионате России точно дают большие баллы в таблицу рейтингов СБР. Лариса выиграла индивидуальную гонку в Чайковском на этапе Кубка России в конце декабря и намерена бороться за первые места на чемпионате России. Это серьёзный турнир, важный для нас.

Так сложилось, что в минувшем сезоне российские биатлонисты, в том числе женщины, не одержали ни одной победы ни на чемпионате мира в Поклюке, ни на чемпионате Европы. Следующий в линейке — чемпионат России, нужно постараться выиграть его», — приводит слова Куклина «Спорт день за днём».