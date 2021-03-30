Легрейд ответил на слова Васильева, связывающего результаты норвежцев с TUE

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Стурла Холм Легрейд ответил на слова двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, выразившего уверенность, что норвежские спортсмены активно используют терапевтические исключения (TUE), и призвавшего раскрыть список препаратов, которыми пользуются такие лыжники и биатлонисты.
«Что можно сказать? Нехорошо быть обвинённым в обмане. Много пальцев указывали на допинг в России, поэтому они первыми указывают на других. Печально, что другие обвиняются, когда под этим нет никаких оснований. Если это потому, что у кого-то был хороший сезон, то под этим нет никакого фундамента.
Никто из нас не хочет жульничества, и все хотят заниматься чистым спортом. Несколько допинговых дел произошло из-за несоблюдения Россией правил. Неслучайно России приходится выступать без своего флага на чемпионатах, и, надеюсь, у них идёт процесс очищения», — приводит слова Легрейда TV 2.
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