Лариса Куклина: сезон больше убил психологически, а не физически

Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила своё выступление в спринте на чемпионате страны. Спортсменка, допустившая один промах, заняла пятое место.

«Хочу отблагодарить свой регион. Буду бороться, надо показывать, что наш регион может бороться за высокие позиции.

Конечно, сейчас уже остатки сил в эмоциональном плане, да и в физическом. Сезон-то больше убил психологически, а не физически.

С точки зрения физической формы в подготовительный период была сделана большая работа. Я показывала на этапах Кубка мира эту скорость — думаю, она сейчас никуда не денется», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу в спринте одержала Евгения Павлова, которая не допустила ни одного промаха. Второе место с отставанием в 19,7 секунды заняла Наталья Ушкина, которая также отметилась чистой стрельбой. Замкнула тройку сильнейших Ирина Казакевич, у которой один неточный выстрел.