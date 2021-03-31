Евгения Павлова — о победе в спринте на ЧР: я всё делала назло. Все и так знают кому
Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала победу в спринтерской гонке на чемпионате страны. Спортсменка не допустила ни одного промаха и почти на 20 секунд опередила ближайшую преследовательницу.
«Я просто приехала домой и с тренером решала проблему с функциональной готовностью. Просто гуляла, обкатывалась, это, наверное, моя первая скоростная гонка была. Всё делала назло. Все и так знают кому. Я показала, что не надо сливать спортсменов, когда у них есть проблемы. Надо просто разговаривать.
Обидно, что такие разные результаты на Кубке мира и чемпионате России, но тренерам виднее. Мне больше всего приятно, что я потихоньку вылезла из этой ямы, могу бороться и показывать результаты», — рассказала Павлова в эфире «Матч ТВ».
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